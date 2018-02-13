Кроос поделился ожиданиями от противостояния с ПСЖ

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался в преддверии старта двухматчевого противостояния с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Безусловно нам будет тяжело, поскольку ПСЖ - это отличная команда. Но и "Реал" тоже. Очень хочется принять участие в этих матчах, и я настроен оптимистично. Да, соперник хорош и быстр в атаке. Они много забивают, но и мы сосредоточены на своей игре. У нас тоже есть великолепные защитники, полузащитники, нападающие и вратарь. Главное - верить в себя и свою игру" - приводит слова Крооса Marca.

Напомним, что первый матч между "Реалом" и ПСЖ состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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