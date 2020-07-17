Кроос показал свой чемпионский ужин

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос показал, как он отметил победу в Примере.

Напомним, что "сливочные" накануне обыграли "Вильярреал" (2:1) и досрочно взяли титул.

Немецкий хавбек опубликовал в твиттере фото с бургером и картошкой фри, подписав его: "Ужин чемпионов".

30-летний Кроос в текущем розыгрыше Примеры забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 34 матчах.

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