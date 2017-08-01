Кроос полностью восстановился после травмы

Теги тони кроосреал мадрид

Кроос полностью восстановился после травмыПолузащитник "Реала" Тони Кроос полностью восстановился после травмы голеностопа.

Футболист уже вернулся к занятиям в общей группе. 

Напомним, что 27-летний игрок сборной Германии пропустил два последних матча команды. 

В последней игре североамериканского турне "Реал" сыграет против сборной звезд МЛС. 

Читайте: Агент Крооса: "Тони был лучшим немецким игроком по итогам сезона" | http://soccernews.ru

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