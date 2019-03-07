Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос получил предложение от топ-клуба АПЛ, сообщает испанская пресса.

В услугах 29-летнего немца заинтересован "Манчестер Сити". С футболистом уже контактировал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Английский гранд рассчитывает купить звёздного хавбека в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кроос сыграл за "Реал" 34 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

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