Кроос попрощался с Роналду
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос попрощался с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду, который в ближайшее время станет игроком туринского "Ювентуса".
"Ты играл решающую роль в выигрыше нами трофеев в последние годы! Настоящий чемпион. Я наслаждался игрой с тобой! Всего тебе наилучшего, легенда", - написал 28-летний хавбек "сливочных" в своем твиттере.
Напомним, "Ювентус" озвучил финансовую сторону трансфера Роналду. | soccernews.ru
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