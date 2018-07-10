Кроос попрощался с Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос попрощался с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду, который в ближайшее время станет игроком туринского "Ювентуса".

"Ты играл решающую роль в выигрыше нами трофеев в последние годы! Настоящий чемпион. Я наслаждался игрой с тобой! Всего тебе наилучшего, легенда", - написал 28-летний хавбек "сливочных" в своем твиттере.

Напомним, "Ювентус" озвучил финансовую сторону трансфера Роналду. | soccernews.ru