Кроос: "После критики Озила, я для многих стал нацистом"

2 Теги тони кроосмесут озил

Кроос: "После критики Озила, я для многих стал нацистом"Хавбек "Реала" и сборной Германии Тони Кроос заявил в прямом эфире своего Инстаграм о том, что подвергся травле в различных соцсетях. Причиной стала критика в адрес полузащитника Месута Озила, который решил завершить карьеру в сборной Германии.

"После чемпионата мира 2018 года я сказал, что мне не нравится то, как Месут Озил покинул сборную. Для многих людей я сразу стал нацистом. Блондин, голубые глаза, все подходит под описание. Но я это преодолел. Сегодня любой может спрятаться за фейковым профилем в соцсетях и беспрепятственно оскорблять незнакомцев", — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Если играешь за Реал или Барсу - нацик 100 %.

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lesnovsky

Тони, нацист у нас один - первоклашка, он же второгодник.... Хе- хе...

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