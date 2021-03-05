Кроос: "После критики Озила, я для многих стал нацистом"

Хавбек "Реала" и сборной Германии Тони Кроос заявил в прямом эфире своего Инстаграм о том, что подвергся травле в различных соцсетях. Причиной стала критика в адрес полузащитника Месута Озила, который решил завершить карьеру в сборной Германии.

"После чемпионата мира 2018 года я сказал, что мне не нравится то, как Месут Озил покинул сборную. Для многих людей я сразу стал нацистом. Блондин, голубые глаза, все подходит под описание. Но я это преодолел. Сегодня любой может спрятаться за фейковым профилем в соцсетях и беспрепятственно оскорблять незнакомцев", — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.