Кроос посоветовал "Реалу" подписать своего партнера по сборной Германии

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос посоветовал королевскому клубу подписать своего партнера по сборной Германии Тимо Вернера.

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний хавбек был приятно удивлен действиями нападающего "РБ Лейпциг" на тренировках и в официальных матчах своей национальной команды. По мнению Крооса, перспективный футболист вполне может вырасти в одного из лучших игроков планеты, поэтому "сливочным" стоило бы включиться в борьбу за него.

Напомним, отец Азара провел переговоры с "Реалом". | soccernews.ru