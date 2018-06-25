Кроос посоветовал "Реалу" подписать своего партнера по сборной Германии

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Кроос посоветовал "Реалу" подписать своего партнера по сборной ГерманииПолузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос посоветовал королевскому клубу подписать своего партнера по сборной Германии Тимо Вернера.

Так, по сведениям испанской прессы, 28-летний хавбек был приятно удивлен действиями нападающего "РБ Лейпциг" на тренировках и в официальных матчах своей национальной команды. По мнению Крооса, перспективный футболист вполне может вырасти в одного из лучших игроков планеты, поэтому "сливочным" стоило бы включиться в борьбу за него.

Напомним, отец Азара провел переговоры с "Реалом". | soccernews.ru

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