Кроос повторил клубный рекорд "Реала"

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Кроос повторил клубный рекорд "Реала"

Полузащитник Тони Кроос провёл 308-й матч в составе мадридского "Реала", сыграв с "Аталантой" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

По числу игр за "сливочных" хавбек догнал Ули Штилике, который является рекордсменом клуба по этому показателю среди немцев.

Напомним, что 31-летний Кроос присоединился к "Реалу" в 2014 году. В его активе 21 забитый гол и 75 ассистов.

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