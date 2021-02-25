Кроос повторил клубный рекорд "Реала"
Полузащитник Тони Кроос провёл 308-й матч в составе мадридского "Реала", сыграв с "Аталантой" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
По числу игр за "сливочных" хавбек догнал Ули Штилике, который является рекордсменом клуба по этому показателю среди немцев.
Напомним, что 31-летний Кроос присоединился к "Реалу" в 2014 году. В его активе 21 забитый гол и 75 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14