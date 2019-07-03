Кроос пожаловался на критику
Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о своём отношении к критике.
"Иногда мне кажется, что в мире очень многое зависит от футбола. В Испании критика является острой проблемой. Сейчас ты можешь быть настоящим героем, а через неделю - полным идиотом. Я же реалист и не впадаю в крайности. Поэтому у меня вышло добиться успеха", – цитирует немца Marca.
В минувшем сезоне 29-летний Кроос сыграл за "Реал" 43 матча, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.
20 мая полузащитник продлил контракт с королевским клубом до 2023 года.
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|Бетис
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