Кроос пожаловался на критику

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Кроос пожаловался на критику

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о своём отношении к критике.

"Иногда мне кажется, что в мире очень многое зависит от футбола. В Испании критика является острой проблемой. Сейчас ты можешь быть настоящим героем, а через неделю - полным идиотом. Я же реалист и не впадаю в крайности. Поэтому у меня вышло добиться успеха", – цитирует немца Marca.

В минувшем сезоне 29-летний Кроос сыграл за "Реал" 43 матча, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

20 мая полузащитник продлил контракт с королевским клубом до 2023 года.

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