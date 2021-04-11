Кроос признан лучшим игроком матча "Реал" - "Барселона"

Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос признан лучшим игроком матча 30-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:1).

В середине второго тайма хавбек стал автором забитого мяча, поразив ворота каталонцев ударом со штрафного. На 72-й минуте Кроос был заменен.

В нынешнем сезоне 31-летний Кроос провел за "Реал" 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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