Кроос: "Происходящее с "Реалом" - совершенно нормально"



Полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился мнением о неудачной игре команды в нынешнем сезоне.

"В этом сезоне все сложилось не так, как нам хотелось бы. Но это совершенно нормально после трех невероятных лет. У нас нет другого выхода, кроме как работать, чтобы вновь добиваться побед в следующем сезоне", - цитирует Крооса Mundo Deportivo.

Напомним, что "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а в чемпионате Испании занимает лишь третье место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.

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