Кроос прокомментировал поражение от Англии

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение от сборной Англии в 1/8 финала Евро-2020.

"Можете представить, насколько горький привкус у этого матча. Игра была сбалансированной до того момента, пока они не забили. Обе команды нейтрализовали друг друга.

Эффективность сегодня сделала результат. У Англии почти не было моментов до первого гола. Наша игра была достойной до этого момента, но после гола все изменилось", – сказал Кроос.

В 1/4 финала сборная Англии сыграет победителем пары Швеция - Украина.

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