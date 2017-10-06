Кроос пропустит матч с Азербайджаном
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос не сыграет в матче квалификации ЧМ-2018 против Азербайджана.
Тренерский штаб "Бундестим" решил поберечь 27-летнего футболиста, который в последнее время испытывал проблемы со здоровьем.
Напомним, что матч Германия – Азербайджан состоится 8 октября в 21:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|9
|19
|3
|Чехия
|9
|12
|4
|Норвегия
|9
|10
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|9
|22
|2
|Дания
|9
|19
|3
|Черногория
|9
|16
|4
|Румыния
|9
|12
|5
|Армения
|9
|6
|6
|Казахстан
|9
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|9
|23
|2
|Шотландия
|9
|17
|3
|Словакия
|9
|15
|4
|Словения
|9
|14
|5
|Литва
|9
|6
|6
|Мальта
|9
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|8
|19
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|8
|9
|5
|Македония
|8
|7
|6
|Лихтенштейн
|8
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|8
|16
|3
|Украина
|8
|14
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|8
|7
|6
|Косово
|8
|1