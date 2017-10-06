Кроос пропустит матч с Азербайджаном

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос не сыграет в матче квалификации ЧМ-2018 против Азербайджана.

Тренерский штаб "Бундестим" решил поберечь 27-летнего футболиста, который в последнее время испытывал проблемы со здоровьем.

Напомним, что матч Германия – Азербайджан состоится 8 октября в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Лёв стал лидером по проценту побед у руля сборной Германии. | http://soccernews.ru