Кроос провел свой 100-й матч в Примере

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Кроос провел свой 100-й матч в Примере

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" играет против "Леванте".

В стартовом составе королевского клуба на поле вышел 27-летний немецкий полузащитник Тони Кроос, для которого этот матч стал 100-м в Примере. В этих матчах хавбек забил 7 голов.

Стоит отметить, что ранее не меньше сотни матчей в Ла Лиге отыграли четверо немцев - Бернд Шустер (316 игр), Ули Штилике (215), Месут Озил (105) и Сами Хедира (102).

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