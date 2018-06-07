Кроос: "Рамос - не агрессивный игрок"

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Кроос: "Рамос - не агрессивный игрок"Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос встал на защиту капитана своей команды Серхио Рамоса, которого обвинили в чрезмерной грубости против вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги Чемпионов.

"Я убежден, что у него не было злого намерения причинить ему вред. Арбитр даже не свистнул фол, о чем здесь можно говорить? Рамос - не агрессивный игрок. Многолетний опыт игры с ним неоднократно доказывал, что это не так. Я рад, что он является нашим капитаном, я ничего не видел в его действиях противозаконного", - цитирует немецкого хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Фирмино назвал заявление Рамоса глупым. | soccernews.ru

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