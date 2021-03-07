Кроос рассказал, где хочет завершить карьеру
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос заявил, что он хочет играть за королевский клуб до конца карьеры.
"Я стремлюсь к совершенству, но понимаю, что нельзя достичь идеала. Я постоянно работал в течение многих лет. Я хочу завершить карьеру в "Реале", и постараюсь сделать все для этого.
Мой рекорд по числу матчей за "Реал" среди немцев это нечто особенное. Достаточно вспомнить тех немецких футболистов, кто играл за "Реал" ранее. У них всех громкие имена - Нетцер, Шустер и Штилике. Я счастлив, что обошел Штилике. Это особенный рекорд", - приводит слова Крооса пресс-служба клуба.
31-летний Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. Всего он провел за мадридский клуб 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Кроос повторил клубный рекорд "Реала". | http://soccernews.ru
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|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|19
|27
|11
|Бетис
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|Леванте
|20
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|13
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
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|20
|22
|17
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|20
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