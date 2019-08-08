Кроос рассказал, как чуть не перешел в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Реал" Тони Кросс заявил, что три года назад мог стать игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Marca.
"Знал, что "Манчестер Юнайтед" хочет меня купить, главный тренер Дэвид Мойес был за то, чтобы я перешел в команду. Мы с ним встречались как-то и хорошо провели время. Мы много говорили о "МЮ", меня это убедило. Я был готов подписать контракт с "Манчестер Юнайтед".
Я почти стал игроком "МЮ", но этого не случилось. Я знаю точно, что в этой команде я бы не выиграл трижды Лигу чемпионов", - сказал Кроос.
Кроос перешел в "Реал" из "Баварии" летом 2014 года за 25-30 миллионов евро. Его контракт был рассчитан до 2019 года.
А еще: "Ювентус" заблокировал трансфер Дибалы в "Тоттенхэм" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Заболотный покинул "Зенит"
-
СМИ: Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи"
-
"Ростов" по итогам июля РПЛ стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом
-
Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров
-
"Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах
Лента новостей
-
Манджукич этим летом в "Манчестер Юнайтед" не перейдет
-
2
Президент "Баварии" о травме Сане: "Спросите у англичан. Не хотим никого вводить в заблуждение"
-
"Тамбов" и полузащитник Секу Думбия расторгли трудовые соглашения
-
1
Уткин: "Друзья мои, я не планирую возвращаться к комментаторской деятельности"
-
Экс-защитник "Спартака" Рохо может перейти в "Эвертон"
-
Кэрролл возвращается в "Ньюкасл"
-
Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесен на 18 августа
-
Генеральный директор "Зенита" прокомментировал уход Заболотного из клуба
-
1
Павлюченко заявил, что не рассчитывает на победу "Спартака" в матче с "Туном"
-
Официально: Заболотный покинул "Зенит"
-
СМИ: Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи"
-
"Ростов" по итогам июля РПЛ стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом
-
Жезус отстранен от матчей сборной Бразилии за инцидент в финале Кубка Америки
-
Джеко просит "Рому" отпустить его в "Интер"
-
1
Кроос рассказал, как чуть не перешел в "Манчестер Юнайтед"
-
1
В "Барселоне" уверены, что ПСЖ хочет продать Неймара в "Реал"
-
Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров
-
"Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах
-
"Интер" близок к подписанию троих топ-футболистов
-
"Вулверхэмптон" согласовал переход хавбека "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16