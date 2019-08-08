Кроос рассказал, как чуть не перешел в "Манчестер Юнайтед"

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Кроос рассказал, как чуть не перешел в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Реал" Тони Кросс заявил, что три года назад мог стать игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Marca.

"Знал, что "Манчестер Юнайтед" хочет меня купить, главный тренер Дэвид Мойес был за то, чтобы я перешел в команду. Мы с ним встречались как-то и хорошо провели время. Мы много говорили о "МЮ", меня это убедило. Я был готов подписать контракт с "Манчестер Юнайтед".

Я почти стал игроком "МЮ", но этого не случилось. Я знаю точно, что в этой команде я бы не выиграл трижды Лигу чемпионов", - сказал Кроос.

Кроос перешел в "Реал" из "Баварии" летом 2014 года за 25-30 миллионов евро. Его контракт был рассчитан до 2019 года.

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