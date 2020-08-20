Кроос рассказал, как игроки "Реала" отреагировали на разгромное поражение "Барселоны" от "Баварии"

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Кроос рассказал, как игроки "Реала" отреагировали на разгромное поражение "Барселоны" от "Баварии"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос признался, что в его команде злорадствовали по поводу поражения "Барселоны" от "Баварии" со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Думаю, вы можете представить, что никто не оплакивал это. Было много злорадства", - цитирует немца Daily Mail.

Напомним, что Кроос является воспитанником "Баварии", за основную команду выступал с 2007 по 2014 год.

"Барселона" в этом сезоне впервые за 6 лет не выиграла ни одного трофея.

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