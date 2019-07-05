Кроос рассказал, кто проводил в "Реале" самые шумные вечеринки

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Кроос рассказал, кто проводил в "Реале" самые шумные вечеринки
Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал, что экс-нападающий команды Криштиану Роналду устраивал шумные вечеринки, когда жил в Мадриде.

"Роналду проводил в своем доме самые шумные вечеринки. Порой мы просили его быть потише", - рассказал в интервью AS Кроос, который жил по соседству с Роналду. 

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы, и стал лучшим бомбардиром в истории королевского клуба. Прошлым летом форвард перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

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