Кроос рассказал, о чем он говорил с Роналду после матча Евро-2020
Фото: твиттер Football Arena/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал о своем разговоре с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания матча 2-го тура чемпионата Европы Германия - Португалия (4:2).
"Мы вместе играли четыре года за "Реал" и добились огромных успехов. Мы всегда сидели рядом в раздевалке. Я был рад вновь увидеться с ним. Криштиану давно ушел из "Реала", поэтому я был рад увидеть его, ведь мы не играем против "Ювентуса". Я желаю Роналду всего хорошего. Надеюсь, что мы и Португалия выйдем в плей-офф Евро. Я знал, как у него дела в Италии, но у нас было не так много времени поговорить", - приводит слова Крооса Marca.
Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет покинуть "Ювентус" по окончании сезона. В качестве заинтересованных клубов называются "Реал", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
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