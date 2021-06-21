Кроос рассказал, о чем он говорил с Роналду после матча Евро-2020

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Кроос рассказал, о чем он говорил с Роналду после матча Евро-2020

Фото: твиттер Football Arena/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал о своем разговоре с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания матча 2-го тура чемпионата Европы Германия - Португалия (4:2).

"Мы вместе играли четыре года за "Реал" и добились огромных успехов. Мы всегда сидели рядом в раздевалке. Я был рад вновь увидеться с ним. Криштиану давно ушел из "Реала", поэтому я был рад увидеть его, ведь мы не играем против "Ювентуса". Я желаю Роналду всего хорошего. Надеюсь, что мы и Португалия выйдем в плей-офф Евро. Я знал, как у него дела в Италии, но у нас было не так много времени поговорить", - приводит слова Крооса Marca.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет покинуть "Ювентус" по окончании сезона. В качестве заинтересованных клубов называются "Реал", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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