Кроос рассказал о ситуации после поражения от "Барселоны"

Фото: твиттер Крооса\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал итоги "Эль Класико", где королевский клуб потерпел разгромное поражение от "Барселоны" со счетом 0:4.

"У меня была рана на ноге и пришлось наложить 3 шва в перерыве. Я видел, что у меня идет кровь, но особо не обращал на это внимание. На 80-й минуте прибыл врач и сказал, что нам нужно пройти допинг-контроль после игры. Там же были Пике и Альба. Мы не разговаривали. Винисиус и я, мы были как два неудачника. Я был очень рад выйти оттуда.

Я полтора часа проходил допинг-контроль.

Мы должны снова поднять голову. Мы бы все согласились перед началом сезона, если бы нам сказали, что мы будет первыми в Ла Лиге с таким отрывом. У нас все хорошо.

Противостояние в Лиге Чемпионов с "Челси"? Мы должны посмотреть на себя и отталкиваться от этого. Мы должны быть очень хороши, чтобы выйти в полуфинал", - сказал немецкий хавбек.

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