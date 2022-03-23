Кроос рассказал о ситуации после поражения от "Барселоны"
Фото: твиттер Крооса\Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал итоги "Эль Класико", где королевский клуб потерпел разгромное поражение от "Барселоны" со счетом 0:4.
"У меня была рана на ноге и пришлось наложить 3 шва в перерыве. Я видел, что у меня идет кровь, но особо не обращал на это внимание. На 80-й минуте прибыл врач и сказал, что нам нужно пройти допинг-контроль после игры. Там же были Пике и Альба. Мы не разговаривали. Винисиус и я, мы были как два неудачника. Я был очень рад выйти оттуда.
Я полтора часа проходил допинг-контроль.
Мы должны снова поднять голову. Мы бы все согласились перед началом сезона, если бы нам сказали, что мы будет первыми в Ла Лиге с таким отрывом. У нас все хорошо.
Противостояние в Лиге Чемпионов с "Челси"? Мы должны посмотреть на себя и отталкиваться от этого. Мы должны быть очень хороши, чтобы выйти в полуфинал", - сказал немецкий хавбек.
Также не пропустите: "Реал" и "Барселона" договорились о проведении "Эль Класико" в Лас-Вегасе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14