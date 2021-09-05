Кроос рассказал о восстановлении от травмы паха

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Немецкий хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос поделился информацией о своем восстановлении от хронической травмы паха.

"Сейчас я чувствую себя намного лучше, но я все еще не могу что-либо делать без боли. Это нормально, учитывая, какая у меня травма. Пока не могу конкретно сказать, когда я вернусь, но я работаю каждый день, чтобы приблизить этот момент", — цитирует Крооса Goal.

Напомним, что у Крооса диагностирована лобалгия (синдром с хронической болью в паху). В августе полузащитник перенес операцию.

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