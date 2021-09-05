Кроос рассказал о восстановлении после травмы
Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, как проходит процесс его восстановления после травмы.
"Я могу сказать, что мне уже лучше. Но дело в том, что я не могу ничего делать, не чувствуя при этом боли. Это нормально для моей ситуации. Пока не мог сказать, когда вернусь, но я работаю каждый день", - приводит слова Крооса Goal.com.
31-летний Кроос в нынешнем сезоне не провел за "Реал" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|20
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|Гранада
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|Бетис
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|Эспаньол
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