Кроос рассказал о восстановлении после травмы

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Кроос рассказал о восстановлении после травмы

Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, как проходит процесс его восстановления после травмы.

"Я могу сказать, что мне уже лучше. Но дело в том, что я не могу ничего делать, не чувствуя при этом боли. Это нормально для моей ситуации. Пока не мог сказать, когда вернусь, но я работаю каждый день", - приводит слова Крооса Goal.com.

31-летний Кроос в нынешнем сезоне не провел за "Реал" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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