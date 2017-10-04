Кроос рассказал о взаимоотношениях с Зиданом

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Кроос рассказал о взаимоотношениях с ЗиданомПолузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал о том, как складываются его отношения с наставником команды Зинедином Зиданом.

"Зидан доверяет мне. За два года, что он возглавляет команду, он ставит меня в состав почти во всех играх, особенно в самых важных. Я чувствую его уверенность. И он знает, что он всегда может положиться на меня, и что я буду делать все для нашей команды. У нас с ним хорошие отношения. Хорошие отношения с тренером важны для каждого игрока", - сказал он.

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