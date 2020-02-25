Кроос рассказал, почему не состоялся его переход в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедреал мадридтони кроос

Кроос рассказал, почему не состоялся его переход в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал, что в 2014 году он мог перейти не в королевский клуб, а в "Манчестер Юнайтед".

"Я обсуждал с Мойесом условия трансфера и все было решено, но затем его уволили. Когда "Манчестер Юнайтед" возглавил ван Гал, все стало сложно. Он решил строить собственный проект. После этого мне не звонили из Манчестера, а после чемпионата мира 2014 года Карло Анчелотти позвал меня в "Реал", - приводит слова Крооса Sky Sports.

В составе "Реала" Кроос стал чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу Чемпионов. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Кроос хочет снова поработать с Гвардиолой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане

"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов