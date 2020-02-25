Кроос рассказал, почему не состоялся его переход в "Манчестер Юнайтед"



Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал, что в 2014 году он мог перейти не в королевский клуб, а в "Манчестер Юнайтед".

"Я обсуждал с Мойесом условия трансфера и все было решено, но затем его уволили. Когда "Манчестер Юнайтед" возглавил ван Гал, все стало сложно. Он решил строить собственный проект. После этого мне не звонили из Манчестера, а после чемпионата мира 2014 года Карло Анчелотти позвал меня в "Реал", - приводит слова Крооса Sky Sports.

В составе "Реала" Кроос стал чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу Чемпионов. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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