Кроос рассматривает вариант с переездом в АПЛ

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассматривает вариант с переездом в английскую Премьер-Лигу.

Как информирует испанская пресса, в услугах 28-летнего хавбека "сливочных" заинтересован главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который уже давно следит за выступлениями немца. При этом сам футболист вполне будет готов рассмотреть предложение "Сити" по окончанию текущего сезона.

Напомним, Иско хочет поспособствовать переходу Неймара в "Реал". | soccernews.ru