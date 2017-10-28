Кроос: "Реал" - лучший клуб мира"

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Кроос: "Реал" - лучший клуб мира"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением об успехах своей команды в последние годы.

"В этом сезоне мы уже завоевали два титула и можем выиграть оставшиеся четыре. Но с каждым годом всё сложнее побеждать, потому что наши соперники тоже прогрессируют. Тем не менее, если мы продолжим работать так и дальше, мы сможем у них выиграть. У нас есть должный настрой и мастерство. Когда мы вместе, мы составляем великую команду. В команде важно сохранять баланс. Необходимо атаковать и обороняться всем вместе. Если мы будем так делать, клуб выиграет титулы, как и последние два-три года. Я очень счастлив в Мадриде, как и вся моя семья. Я очень рад, что оказался здесь, потому что это лучший клуб мира" - цитирует 27-летнего немца Marca.

Напомним, что Кроос выступает за "Реал" с 2014 года и уже выиграл с королевским клубом 9 трофеев.

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