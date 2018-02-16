Кроос рискует пропустить ответный матч с ПСЖ

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, у 28-летнего немца диагностировано повреждение связок колена.

Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны. Кроос пропустит ближайший матч с "Бетисом", а его участие в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ, которая состоится 6 марта, пока находится под вопросом.

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