Кроос, Роналду против Гризманна и Косты: "Реал" и "Атлетико" объявили составы

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Кроос, Роналду против Гризманна и Косты: "Реал" и "Атлетико" объявили составы

Стали известны стартовые составы "Реала" и "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Ковачич, Кроос, Асенсио, Лукас Васкес, Бэйл, Роналду.

Запасные: Иско, Бензема, Каземиро, Касилья, Эрнандес, Льоренте, Модрич

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Лукас Эрнандес, Парти, Сауль, Коке, Витоло, Гризманн, Диего Коста.

Запасные: Корреа, Габи, Гамейро, Монторо, Торрес, Врсалько, Вернер

Матч начнется в 17:15 мск.

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