Кроос сделал важное заявление об уходе Озила из сборной Германии

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Кроос сделал важное заявление об уходе Озила из сборной Германии
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал скандальный уход из национальной команды хавбека Месута Озила.

"Озил заслужено играл за сборную Германии. Я много лет играл рядом с ним и считаю, что он хороший парень. Но его уход из сборной Германии это неправильное решение. В последнее время Озил совершил немало глупостей. Думаю, он сам прекрасно понимает, что внутри сборной Германии нет никакого расизма", - цитирует Крооса Bild.

Напомним, что 29-летний Озил ушел из сборной Германии после волны критики из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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