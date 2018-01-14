Кроос: "Сегодня нашей целью должно стать попадание в четверку лучших команд чемпионата"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос подкорректировал планы для своей команды на текущий розыгрыш Ла Лиги.

"Сейчас мы должны, c учетом нашей позиции в турнирной таблице, думать о том, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Думаю, такой должна быть наша цель на оставшуюся часть сезона, потому что отставание в 16 очков - это много. Мы должны думать о следующей игре, надо выигрывать, набирать очки, чтобы занять второе или третье место", - цитирует 28-летнего немца El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" демонстрирует свой худший за последние 12 лет результат в Ла Лиге. | soccernews.ru