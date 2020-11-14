Кроос: "Сейчас "Бавария" лучше "Реала"
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос признал превосходство "Баварии" над своей командой.
"Бавария" была лучшей командой мира на протяжении последних нескольких месяцев, в этом нет никаких сомнений. "Реал" был лучшим несколько лет, и мы знаем, насколько это трудно. Невозможно выигрывать 10 лет подряд. "Реал" был лучшей командой в мире 2-3 года, и теперь это место занимает "Бавария". Сейчас они лучше "Реала". Мы должны признать, что есть команды, которые на сегодняшний день лучше нас", - приводит слова Крооса Marca.
"Бавария" - действующий победитель Лиги Чемпионов. Команда выиграла все без исключения матчи прошлого розыгрыша главного еврокубка, что является рекордом.
Стоит отметить, что Кроос - выпускник академии "ротен", за основу он выступал с 2007 по 2014 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20