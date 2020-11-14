Кроос: "Сейчас "Бавария" лучше "Реала"

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Кроос: "Сейчас "Бавария" лучше "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос признал превосходство "Баварии" над своей командой.

"Бавария" была лучшей командой мира на протяжении последних нескольких месяцев, в этом нет никаких сомнений. "Реал" был лучшим несколько лет, и мы знаем, насколько это трудно. Невозможно выигрывать 10 лет подряд. "Реал" был лучшей командой в мире 2-3 года, и теперь это место занимает "Бавария". Сейчас они лучше "Реала". Мы должны признать, что есть команды, которые на сегодняшний день лучше нас", - приводит слова Крооса Marca. 

"Бавария" - действующий победитель Лиги Чемпионов. Команда выиграла все без исключения матчи прошлого розыгрыша главного еврокубка, что является рекордом.

Стоит отметить, что Кроос - выпускник академии "ротен", за основу он выступал с 2007 по 2014 год.

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