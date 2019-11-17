Кроос: "Сейчас я бы не назвал сборную Германии одним из главных фаворитов Евро"
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал результаты своей команды после разгромной победы над Беларусью (4:0) и выходом в финал Евро-2020.
В этой встрече хавбек забил два гола и сделал одну результативную передачу.
"Нам пока не хватает немного опыта, однако что-то у нас уже получается лучше. Узнаем, на что способны, незадолго до начала финального турнира.
На данный момент не считаю нас фаворитами Евро. Но это не всегда важно", - сказал Кроос.
В рамках 10-го тура отбора Германия сыграет с Северной Ирландией 19 ноября.
А еще: Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Мертенс избежал травмы в матче с Россией
-
Кроос: "Сейчас я бы не назвал сборную Германии одним из главных фаворитов Евро"
-
Тренер молодежной команды в Италии был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
-
Дзюба обратился к Витселю после матча с Бельгией
-
1
"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Фати и Месси
-
1
Канчельскис заявил, что нынешняя сборная России - одна из самых слабых за всю историю
-
Кержаков: "Россия U19 пока не способна выдерживать 90 минут интенсивной игры"
-
Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро
-
Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии
-
Главные новости дня: 16 ноября
-
1
Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября
-
1
Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020
-
Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше
-
Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией
-
3
Черчесов: "На Евро будем бороться за кубок"
-
Газзаев оценил игру Гильерме в матче с Бельгией
-
Ролан Гусев выступает за возвращение Акинфеева в сборную России
-
Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС
-
Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии
-
Азар вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Бельгии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4