Кроос: "Сейчас я бы не назвал сборную Германии одним из главных фаворитов Евро"

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Кроос: "Сейчас я бы не назвал сборную Германии одним из главных фаворитов Евро"

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал результаты своей команды после разгромной победы над Беларусью (4:0) и выходом в финал Евро-2020.

В этой встрече хавбек забил два гола и сделал одну результативную передачу.

"Нам пока не хватает немного опыта, однако что-то у нас уже получается лучше. Узнаем, на что способны, незадолго до начала финального турнира.

На данный момент не считаю нас фаворитами Евро. Но это не всегда важно", - сказал Кроос.

 В рамках 10-го тура отбора Германия сыграет с Северной Ирландией 19 ноября.

А еще: Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией
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