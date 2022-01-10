Кроос сказал, где завершит карьеру

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о своих планах на завершение игровой карьеры.

"Хочу завершить свою карьеру в "Реале" и сделаю это. Срок моего контракта (2023) был специально выбран мной во время последнего продления. Мне будет 33 года, это будет хороший возраст, чтобы подумать о том, что делать дальше.

Посмотрим, случится ли все в 2023 году или на год-два позже, но я точно закончу карьеру в "Мадриде".

Я точно не допущу создания стрессовой ситуации насчет продления моего контракта. Я буду полностью открыт и честен с моим клубом. Я знаю, что имею в этом клубе и клуб знает, что имеет в лице меня.

Полностью сосредоточен на "Реале", - сказал немецкий футболист.

Ранее хавбек завершил карьеру в сборной Германии, чтобы сфокусироваться на игре за "Реал Мадрид".

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