Кроос сказал, где завершит карьеру
Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о своих планах на завершение игровой карьеры.
"Хочу завершить свою карьеру в "Реале" и сделаю это. Срок моего контракта (2023) был специально выбран мной во время последнего продления. Мне будет 33 года, это будет хороший возраст, чтобы подумать о том, что делать дальше.
Посмотрим, случится ли все в 2023 году или на год-два позже, но я точно закончу карьеру в "Мадриде".
Я точно не допущу создания стрессовой ситуации насчет продления моего контракта. Я буду полностью открыт и честен с моим клубом. Я знаю, что имею в этом клубе и клуб знает, что имеет в лице меня.
Полностью сосредоточен на "Реале", - сказал немецкий футболист.
Ранее хавбек завершил карьеру в сборной Германии, чтобы сфокусироваться на игре за "Реал Мадрид".
Также не пропустите: "Лион" близок к подписанию Азмуна. "Зенит" требует 5 миллионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Джеррард высказался о Коутиньо
-
Коутиньо уже прошел медицинский осмотр для "Астон Виллы"
-
Кроос сказал, где завершит карьеру
-
Официально: Иван Сергеев - футболист "Зенита"
-
Кулушевски не покинет "Ювентус" в январе
-
Газзаев высказался о воссоединении братьев Березуцких в ЦСКА
-
Стала известна важная деталь нового контракта Умтити с "Барселоной"
-
Директор "Нижнего Новгорода" оценил шансы клуба на подписание Юрия Жиркова
-
У "Реала" всего две потери перед матчем с "Барселоной"
-
"Лион" близок к подписанию Азмуна. "Зенит" требует 5 миллионов
-
1
Березуцкий о Заболотном: "Не Левандовски - это нормально"
-
Агент Сергеева поделился информацией о трансфере игрока в "Зенит"
-
Марадишвили высказался о положении "Зенита" в РПЛ
-
Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА
-
Виктор Гончаренко назвал причину ухода из "Краснодара"
-
Марадишвили высказался о возможной игре за сборную Грузии
-
"Ювентус" до конца сезона теряет Кьезу
-
Бывший физиотерапевт "Манчестер Сити" сравнил Милнера с Роналду
-
Сын Анчелотти попросил его изменить подход к заменам
-
В "Зените" высказались о будущем Азмуна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14