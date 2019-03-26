Кроос сообщил о рождении в его семье третьего ребенка

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос в третий раз стал отцом.

"Жизнь прекрасна", - написал Кроос в Instagram, прикрепив свою фотографию с ребенком на руках.

Пол новорожденного пока не сообщается.

У Крооса и его жены Джессики уже есть двое детей Леон (5 лет) и дочь Амели (2 года).

В нынешнем сезоне 29-летний Кроос провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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