Кроос сообщил о рождении в его семье третьего ребенка

Теги реал мадридтони кроос

Кроос сообщил о рождении в его семье третьего ребенка

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос в третий раз стал отцом.

"Жизнь прекрасна", - написал Кроос в Instagram, прикрепив свою фотографию с ребенком на руках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is beautiful

Публикация от Toni Kroos (@toni.kr8s)

Пол новорожденного пока не сообщается. 

У Крооса и его жены Джессики уже есть двое детей Леон (5 лет) и дочь Амели (2 года).

В нынешнем сезоне 29-летний Кроос провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Кроос: "Происходящее с "Реалом" - совершенно нормально". | http://soccernews.ru

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