Кроос составил символическую сборную "Реала" из пяти игроков
Фото твиттер "Реала"
Marca опубликовала символическую сборную мадридского "Реала", состоящую из пяти легенд клуба, по версии полузащитника Тони Крооса.
Вратарь: Икер Касильяс;
Защитник: Роберто Карлос;
Полузащитники: Ули Штилике и Зинедин Зидан;
Нападающий: Рауль Гонсалес Бланко.
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