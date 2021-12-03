Кроос составил символическую сборную "Реала" из пяти игроков

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Кроос составил символическую сборную "Реала" из пяти игроков

Фото твиттер "Реала"

Marca опубликовала символическую сборную мадридского "Реала", состоящую из пяти легенд клуба, по версии полузащитника Тони Крооса

Вратарь: Икер Касильяс; 

Защитник: Роберто Карлос;

Полузащитники: Ули Штилике и Зинедин Зидан;

Нападающий: Рауль Гонсалес Бланко.

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