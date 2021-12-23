Кроос стал лидером "Реала" по ассистам за период после своего перехода в клуб
Фото твиттер "Реала"
Полузащитник Тони Кроос сделал 77 результативных передач в составе мадридского "Реала" во всех турнирах.
Это лучший результат среди игроков "сливочных" после перехода немца в клуб летом 2014 года.
Кроос обошёл по данному показателю нападающего Карима Бензема, который за последние 7,5 сезонов 76 раз ассистировал партнёрам по команде.
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|Команда
|М
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14