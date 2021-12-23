Кроос стал лидером "Реала" по ассистам за период после своего перехода в клуб

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Кроос стал лидером "Реала" по ассистам за период после своего перехода в клуб

Фото твиттер "Реала"

Полузащитник Тони Кроос сделал 77 результативных передач в составе мадридского "Реала" во всех турнирах.

Это лучший результат среди игроков "сливочных" после перехода немца в клуб летом 2014 года.

Кроос обошёл по данному показателю нападающего Карима Бензема, который за последние 7,5 сезонов 76 раз ассистировал партнёрам по команде.

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