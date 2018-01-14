Кроос: "Сыграли хорошо, те кто говорят, что это была плохая игра, ничего не понимают в футболе"

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Кроос: "Сыграли хорошо, те кто говорят, что это была плохая игра, ничего не понимают в футболе"Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос считает, что его команда выглядела хорошо во вчерашнем матче Ла Лиги против "Вильярреала".

"Это правда, что вместе со всеми "мадридистами" мы переживаем трудное время. Но все, кто говорит, что против "Вильярреала" мы играли плохо, понятия не имеют о футболе. Это была хорошая игра, и мы должны продолжать работать. Мы еще можем многое выиграть в этом сезоне!", - написал 28-летний немец в своем твиттере.

Напомним, Кроос поставил новые цели для "Реала" в Ла Лиге. | soccernews.ru

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