Кроос: "Три финала подряд - это сумасшествие"

Хавбек "Реала" Тони Кроос поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов.

"Конечно, три финала подряд - это сумасшествие. Не знаю, как всё сложится, но мы хотим выиграть. "Реал" очень мотивирован. "Ливерпуль" тоже будет выкладываться на все сто. Уверен, наш соперник готов прессинговать все 90 минут, готов действовать агрессивно.

Я хорошо знаю Клоппа. Его команда отличается от нашей, они играют очень жёстко и при этом авантюрно, они сильны как в обороне, так и в полузащите. Они вряд ли ожидали, что смогут выйти в финал, поэтому приложат максимум усилий, чтобы выиграть трофей.

Шансы - 50 на 50. В финалах всегда так. Не будем забывать, что "Ливерпуль" выбил очень сильный "Манчестер Сити" - приводит слова Крооса Marca.

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