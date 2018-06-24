Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос установил рекорд сборной Германии, сообщает Opta.

По информации статистического портала, в матче с Швецией хавбек коснулся мяча 144 раза, что является рекордом среди игроков "Бундестим" на Чемпионатах Мира.

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