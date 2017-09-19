Кроос вернулся в строй

Хавбек "Реала" Тони Кроос вернулся в общую группу, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист залечил травму и готов сыграть против "Бетиса".

Сообщается, что, скорее всего, матч пропустит Тео Эрнандес из-за травмы ключицы.

Поединок между "Реалом" и "Бетисом" пройдет 20 сентября в 23:00.

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