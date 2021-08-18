Кроос выбрал лучшего из пары Месси и Роналду

Теги реал мадридлионель мессикриштиану роналду

Кроос выбрал лучшего из пары Месси и РоналдуФото: инстаграм Ронанлду/Автор неизвестен

Немецкий хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос сделал выбор между нападающими Лионелем Месси или Криштиану Роналду.

"Роналду — после всех дней, что я с ним играл. Конечно, я предвзят, потому что он внес решающий вклад в наши победы и титулы. Было захватывающе играть вместе с Криштиану.

Мы были не только одноклубниками, но и соседями. Он жил рядом со мной. Очень впечатляло видеть, какой он перфекционист. Вот почему я не могу назвать Месси лучшим в истории", — приводит слова Крооса Goal.

Напомним, что Кроос играл вместе с Роналду в составе "Реала" с 2014 по 2018 годы.

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