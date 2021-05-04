Кроос высказался о будущем Зидана в "Реале"
Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о будущем в королевском клубе главного тренера команды Зинедина Зидана.
"Я думаю, что Зидан останется тренером "Реала" в следующем сезоне. Его контракт с клубом действует еще год", - приводит слова Крооса Real Madrid Info.
В прошлом сезоне "Реал" под руководством Зидана стал чемпионом Испании и дошел до четвертьфинала Лиги Чемпионов.
Не пропустите: "Реал" опубликовал заявку на ответный полуфинал ЛЧ с "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Спартак" сообщил диагноз травмированного Кутепова
-
Испанский арбитр рассказал, как "Динамо" Киев предлагало ему взятку перед матчем Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" повторно обыграл ПСЖ и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Широков назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ
-
Холанд - лучший игрок Бундеслиги в апреле
-
Лукаку назвал лучшего нападающего в мире
-
Кроос высказался о будущем Зидана в "Реале"
-
"Арсенал" может продать основного вратаря летом
-
Чорлука станет тренером сборной Хорватии на Евро-2020
-
Названа зарплата Моуринью в "Роме"
-
Два два английских клуба поборются за Сарри
-
Агент Мрзляка отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
-
В "Ювентусе" приняли важное решение по Бернардески
-
УЕФА назвал размер выплат клубам за прошлый сезон в Лиге Чемпионов
-
Моуринью показал новый чехол для телефона после назначения в "Рому" (фото)
-
ЦСКА нацелился на хорвата из "Уфы"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с тульским "Арсеналом" (видео)
-
Анри предложил ввести 6 футболистов в Зал славы АПЛ
-
Московское "Динамо" готово отдать в аренду Комличенко
-
"Боруссия" Менхенгладбах установила цену за Нойхауса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14