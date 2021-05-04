Кроос высказался о будущем Зидана в "Реале"

Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о будущем в королевском клубе главного тренера команды Зинедина Зидана.

"Я думаю, что Зидан останется тренером "Реала" в следующем сезоне. Его контракт с клубом действует еще год", - приводит слова Крооса Real Madrid Info.

В прошлом сезоне "Реал" под руководством Зидана стал чемпионом Испании и дошел до четвертьфинала Лиги Чемпионов.

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