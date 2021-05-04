Кроос высказался о будущем Зидана в "Реале"

Теги реал мадридзинедин зидантони кроос

Кроос высказался о будущем Зидана в "Реале"

Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о будущем в королевском клубе главного тренера команды Зинедина Зидана.

"Я думаю, что Зидан останется тренером "Реала" в следующем сезоне. Его контракт с клубом действует еще год", - приводит слова Крооса Real Madrid Info.

В прошлом сезоне "Реал" под руководством Зидана стал чемпионом Испании и дошел до четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Реал" опубликовал заявку на ответный полуфинал ЛЧ с "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испанский арбитр рассказал, как "Динамо" Киев предлагало ему взятку перед матчем Лиги Чемпионов

Испанский арбитр рассказал, как "Динамо" Киев предлагало ему взятку перед матчем Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов