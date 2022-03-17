Кроос высказался о победной серии "Реала" в "Эль Класико"
Фото: инстаграм Крооса\Автор неизвестен
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о серии королевского клуба из 5 побед подряд в матчах против "Барселоны".
"Это не помогает нам, но придает уверенность. Мы хотим продлить эту серию побед", – сказал немец.
Напомним, что "Реал" не проигрывает "Барселоне" с сезона 2018\19, когда каталонцы победили на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:0. После этого в сезона 2019\20 команды сыграли в ничью на "Камп Ноу" (0:0), а все следующие пять матчей выиграл "Реал" (2:0, 3:1, 2:1, 2:1, 3:2).
Игра между "Реалом" и "Барселоной" в рамках 29-го тура Ла Лиги состоится 20 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14