Кроос высказался о победной серии "Реала" в "Эль Класико"

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Кроос высказался о победной серии "Реала" в "Эль Класико"

Фото: инстаграм Крооса\Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о серии королевского клуба из 5 побед подряд в матчах против "Барселоны".

"Это не помогает нам, но придает уверенность. Мы хотим продлить эту серию побед", – сказал немец.

Напомним, что "Реал" не проигрывает "Барселоне" с сезона 2018\19, когда каталонцы победили на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:0. После этого в сезона 2019\20 команды сыграли в ничью на "Камп Ноу" (0:0), а все следующие пять матчей выиграл "Реал" (2:0, 3:1, 2:1, 2:1, 3:2).

Игра между "Реалом" и "Барселоной" в рамках 29-го тура Ла Лиги состоится 20 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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