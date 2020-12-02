Кроос высказался о поражении "Реала" в матче с "Шахтером"

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером" (0:2).

"Мы больше владели мячом в первом тайме, совершали много перехватов, оказывали давление на соперника. В матче с "Интером" мы быстро открыли счет. Сегодня мы играли почти так же. Но после пропущенного гола нам стало сложнее, а при счете 0:2 мы уже не верили, что сможем отыграться.

Не думаю, что у нас есть проблемы с физическим состоянием. Я в порядке. Нам ничего не остается, кроме как победить в последнем матче", - приводит слова Крооса Marca.

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