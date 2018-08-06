Кроос высказался о потере "Реалом" Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о потере королевским клубом ведущего нападающего Криштиану Роналду, который перебрался в "Ювентус".

"Криштиану был чрезвычайно важен для нас. Трудно найти замену футболисту, который забивал по 50 голов за сезон. Он был игроком, определяющим наши успехи, но я не сомневаюсь, что "Реал" всё равно останется на вершине" - приводит слова Крооса Football Espana.

Напомним, что 33-летний Роналду провёл в "Реале" 9 сезонов, выиграв с командой 15 трофеев.

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