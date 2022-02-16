Кроос высказался о Роналду

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Кроос высказался о Роналду

Фото: инстаграм Крооса\Автор неизвестен

Немецкий хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в контексте того, какой игрок запомнился ему больше всех.

"Вспоминаю игру, когда мы проиграли "Вольфсбургу" в гостях со счетом 0:2 в 1/8 ЛЧ. Дома Роналду вывел нас в следующий раунд. Мы выиграли 3:0, он забил все три мяча.

Я не любитель сводить все к одному игроку, но с Криштиану было ощущение, что он все сделает, если команда сыграет сплоченно. Он тащил нас силой воли и уровнем. Он решал исход матчей", – сказал Кроос.

В нынешнем сезоне Кроос сыграл в 17 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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