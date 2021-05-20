Кроос высказался о судействе в матче с "Севильей"

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением по поводу работы арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры в матче 35-го тура Ла Лиги против "Севильи" (2:2).

Напомним, судья с помощью ВАР во втором тайме отменил пенальти в пользу "Реала" и назначил 11-метровый в их ворота за то, что защитник Эдер Милитао "сыграл рукой" перед началом атаки.

"Такое нечасто происходит, но это был один из тех дней, когда ты полностью не согласен с решением судьи. Когда ты чувствуешь, что находишься в ущемленном положении, то можешь сказать только: "Так не должно быть".

Его решение в той ситуации серьезно повлияло на борьбу за победу в Ла Лиге. Если мы все-таки не сможем взять трофей, то, с моей точки зрения, причиной станет эта ситуация. Для меня это очевидно. Дело не в том, что такое оставляет неприятное послевкусие. Это просто меня очень злит.

Зизу не так часто вступает в споры с судьями по поводу их решений, но то, что после матча он пошел задавать арбитру вопросы, тоже является доказательством того, что он почувствовал несправедливость. Я – тоже.

Я не люблю жаловаться. Мы достаточно внято объяснили все судье. Арбитр попытался оправдаться, но, по моему мнению, он допустил огромную ошибку", – заявил Кроос.

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