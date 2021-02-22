Кроос высказался о возможном переходе Алабы в "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о возможном переходе в королевский клуб австрийского защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы.

"Чтобы играть за "Реал", нужно быть топовым футболистом, соответствовать требованиям. Необходимо справляться со сложностями, даже если что-то пойдет не так. В "Реале" недостаточно быть просто хорошим игроком.

Я не играл вместе с Алабой уже семь лет. Поэтому я не знаю о его планах. Если ты играешь в основном составе "Баварии", то имеешь достаточный уровень, чтобы быть в "Реале", - приводит слова Крооса Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что 29-летний Алаба принял решение покинуть "Баварию" по окончании нынешнего сезона. Контракт игрока с немецким клубом истекает летом 2021 года и он станет свободным агентом.

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