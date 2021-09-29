Кроос высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Немецкий хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о возможном трансфере французкого форварда Килиана Мбаппе в королевский клуб следующим летом.

"Летом я уже говорил, что хотел бы, чтобы такой игрок перешел к нам, но если этого не случится, у нас и так хорошая команда.

Посмотрим, как все сложится в будущем, мне сложно сказать, потому что решения принимаю не я.

Его уровень остается прежним, это качественный игрок, и мы знаем, что "Реал" хотел подписать его, но в конечном итоге сделать этого не удалось.

Жизнь продолжается и без Мбаппе в "Реале". Думаю, у нас все неплохо складывается, а мое мнение не меняется: в "Реале" должные играть сильнейшие, и Килиан – один из них", – сказал Кроос.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца нынешнего сезона. Он отклонил все предложения парижан о продлении.

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